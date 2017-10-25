|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÜZLÜK
|0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİYE ÇAMLI
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL AFŞAR
|0
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLLA SAYIN
|0
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET TAŞCI
|0
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDÜLKADİR KISSAL
|0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ AY
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ HAKAN YORGANCILAR
|0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET EMİR CİNGÖZ
|0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK DEMİRBAŞ
|0
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSEYİN AKINCI
|0
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|HULUSİ ÇÖKGEL
|0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL SARIÇİÇEK
|0
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ÖZDEMİR
|0
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KULU
Açılan Sandık Oranı %0
|CEBRAİL UYGUR
|0
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ADNAN UYARARSLAN
|0
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET UĞUR
|0
|%0
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ
|0
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞİNASİ BERKAY OLGUN
|0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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