|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
|RAŞİT EMİR SÜER
|0
|%0
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN GÜNAY
|0
|%0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER SERKAN İĞCİ
|0
|%0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|BEHÇET SAATCI
|0
|%0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT AKKALI
|0
|%0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|PELİN EKER KARAMAN
|0
|%0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ALİ ACAR
|0
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN NİZAMOĞLU
|0
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇAYIRLI
|0
|%0
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP GÜNEŞ
|0
|%0
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|AYFER İLHAN ÖÇER
|0
|%0
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ULA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRAN ÇİÇEK
|0
|%0
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU
|0
|%0
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