|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHTİYAR EREGİZ
|0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KILIÇ
|0
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKAİ SOYSAL
|0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARABAY
|0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇELEBİ SEVİM
|0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ SIRDAŞ
|0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ÖZDEMİR
|0
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN DOĞAN
|0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT ÇETİN
|0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN GÜLŞEN
|0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER İNCEKARA
|0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖZDEMİR
|0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYH BİLAL DURMUŞ
|0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL CAVLAK
|0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AZMİ TAT
|0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR EREGİZ
|0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DEMİR
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN NEVRUZOĞLU
|0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKKI ERASLAN
|0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER KODAL
|0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ RIZA KIZILTEPE
|0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EDİBALİ ERDEM
|0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ATEŞ
|0
|%0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TOKYAY
|0
|%0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN DURAN
|0
|%0
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