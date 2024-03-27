Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
BAHTİYAR EREGİZ 0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KILIÇ 0 %0 Detay
AYAŞ
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ZEKAİ SOYSAL 0 %0 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KARABAY 0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
ÇELEBİ SEVİM 0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ SIRDAŞ 0 %0 Detay
ÇANKAYA
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FATMA ÖZDEMİR 0 %0 Detay
ÇUBUK
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METİN DOĞAN 0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT ÇETİN 0 %0 Detay
ETİMESGUT
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HÜSEYİN GÜLŞEN 0 %0 Detay
EVREN
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ZAFER İNCEKARA 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
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AHMET ÖZDEMİR 0 %0 Detay
GÜDÜL
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ŞEYH BİLAL DURMUŞ 0 %0 Detay
HAYMANA
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VEYSEL CAVLAK 0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
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AZMİ TAT 0 %0 Detay
KALECİK
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ABDULKADİR EREGİZ 0 %0 Detay
KEÇİÖREN
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MUSTAFA DEMİR 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
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HARUN NEVRUZOĞLU 0 %0 Detay
MAMAK
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HAKKI ERASLAN 0 %0 Detay
NALLIHAN
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ZAFER KODAL 0 %0 Detay
POLATLI
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ALİ RIZA KIZILTEPE 0 %0 Detay
PURSAKLAR
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EDİBALİ ERDEM 0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ATEŞ 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TOKYAY 0 %0 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN DURAN 0 %0 Detay