Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞENUR YILDIZ 0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
SELMA KARAKAYA 0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
KAAN KÜRŞAD BAKAÇ 0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KANAR 0 %0 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL HAKKI DOĞAN 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET OĞUZALP CİVELEK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET SOFU 0 %0 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
ZEHRA YAY 0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT İSTANBULLU 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %0
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KÜPLÜ
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SUBAŞI
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %0
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