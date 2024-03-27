|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NURİ KAYA
|0
|%0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
|FERDİ ERTAŞ
|0
|%0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YAŞAR AKSOY
|0
|%0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL YAKUT
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL ŞİMŞEK
|0
|%0
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKİM TAŞDEMİR
|0
|%0
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT ENGİN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH YEĞİN
|0
|%0
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TAHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|FEYYAZ BİLEN
|0
|%0
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YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERİYA ŞEKERCİ
|0
|%0
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YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİK YILDIRIM
|0
|%0
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