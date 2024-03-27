MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
BİROL TUĞLU 0 %0 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
TURGAY KESLER 0 %0 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
ENVER ŞEN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
VEDAT SONER BAŞER 0 %0 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUTLU ÖZEL 0 %0 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
EVREN EVRİM ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN RIZA TANIŞ 0 %0 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ÖKKEŞ ALKAN 0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
CELİL ERDOĞAN 0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
EMSAL DEMİR 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP TURGUT 0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
İSA KOÇ 0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
FİKRİ ÖZER 0 %0 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
SEZAİ DOĞAN 0 %0 Detay