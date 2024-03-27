|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
|BİROL TUĞLU
|0
|%0
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY KESLER
|0
|%0
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER ŞEN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDAT SONER BAŞER
|0
|%0
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUTLU ÖZEL
|0
|%0
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
|EVREN EVRİM ÖZDEMİR
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN RIZA TANIŞ
|0
|%0
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DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖKKEŞ ALKAN
|0
|%0
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GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
|CELİL ERDOĞAN
|0
|%0
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ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMSAL DEMİR
|0
|%0
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ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP TURGUT
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA KOÇ
|0
|%0
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ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRİ ÖZER
|0
|%0
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YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZAİ DOĞAN
|0
|%0
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