SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRİ HACICAFEROĞLU 0 %0 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN AK 0 %0 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
NÜSRET YAKUT 0 %0 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YASİN ÇAKIR 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED NECATİ ÇAKIR 0 %0 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
EMRULLAH TUTKAL 0 %0 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
RIDVAN ÖZMEN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KELEŞ 0 %0 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %0
SERVET UÇAR 0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay