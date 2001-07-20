|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRİ HACICAFEROĞLU
|0
|%0
|Detay
|
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN AK
|0
|%0
|Detay
|
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|NÜSRET YAKUT
|0
|%0
|Detay
|
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YASİN ÇAKIR
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED NECATİ ÇAKIR
|0
|%0
|Detay
|
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRULLAH TUTKAL
|0
|%0
|Detay
|
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
|RIDVAN ÖZMEN
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KELEŞ
|0
|%0
|Detay
|
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SERVET UÇAR
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay