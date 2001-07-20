|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN ÖZDEN
|0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMANULLAH KOCA
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AVNİ AKKOÇ
|0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER DALKIRAN
|0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|KUTLU ÇINAR
|0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TUNCER
|0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TEMEL
|0
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|YILDIRIM KAMAÇ
|0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT DEMİR
|0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN
|0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR ASICIOĞLU
|0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM AKGÜL
|0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEKİN CAN
|0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT GÜLMEZ
|0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ŞAYBAK
|0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER KARAKOÇ
|0
|%0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN TEKBAŞ
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL ÜZMEZ
|0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT SİPAHİ
|0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLMİ AYDOĞDU
|0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|NASUH REŞAT AYAR
|0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİTMEHMET KARAGÜLLE
|0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZTÜRK KORKMAZ
|0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AYDIN
|0
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