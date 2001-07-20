SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL AKYÜZ 0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KESER 0 %0 Detay
AKŞEHİR
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MUHAMMED CANDAN 0 %0 Detay
ALTINEKİN
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AHMET DEVELİ 0 %0 Detay
BEYŞEHİR
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MUHAMMED ALİ CAN 0 %0 Detay
BOZKIR
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ALİ TOKAT 0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
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ÇELTİK
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MUSTAFA ÖZESKİCİ 0 %0 Detay
ÇUMRA
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SERVET ŞAHİN 0 %0 Detay
DERBENT
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YASER CEYHAN 0 %0 Detay
DEREBUCAK
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ENES BÜYÜKİSKİLİP 0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
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CELAL DEMİR 0 %0 Detay
EMİRGAZİ
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UBEYDE AKTULUM 0 %0 Detay
EREĞLİ
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ASIM DURMUŞ 0 %0 Detay
GÜNEYSINIR
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MEHMET KARAOĞLU 0 %0 Detay
HADİM
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HALKAPINAR
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EMİN DEMİR 0 %0 Detay
HÜYÜK
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AHMET ŞAMİL UYAR 0 %0 Detay
ILGIN
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HALİL İBRAHİM ORAL 0 %0 Detay
KADINHANI
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REFİK CANCAN 0 %0 Detay
KARAPINAR
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KEMAL KOR 0 %0 Detay
KARATAY
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MUHAMMED CİHAD GÜZEL 0 %0 Detay
KULU
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SEMİH SARAÇ 0 %0 Detay
MERAM
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MUSA BİZİM 0 %0 Detay
SARAYÖNÜ
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SALİH ÜLKER 0 %0 Detay
SELÇUKLU
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MUSTAFA İSEN 0 %0 Detay
SEYDİŞEHİR
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HARUN ERKAN 0 %0 Detay
TAŞKENT
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TUZLUKÇU
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TAHA YASİN YAZICI 0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
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SERKAN KARAGÖZ 0 %0 Detay
YUNAK
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TALHA APA 0 %0 Detay