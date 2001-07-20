|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL AKYÜZ
|0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KESER
|0
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED CANDAN
|0
|%0
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DEVELİ
|0
|%0
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ALİ CAN
|0
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TOKAT
|0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZESKİCİ
|0
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|SERVET ŞAHİN
|0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
|YASER CEYHAN
|0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES BÜYÜKİSKİLİP
|0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL DEMİR
|0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UBEYDE AKTULUM
|0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ASIM DURMUŞ
|0
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARAOĞLU
|0
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN DEMİR
|0
|%0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ŞAMİL UYAR
|0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM ORAL
|0
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|REFİK CANCAN
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL KOR
|0
|%0
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED CİHAD GÜZEL
|0
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KULU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH SARAÇ
|0
|%0
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA BİZİM
|0
|%0
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH ÜLKER
|0
|%0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA İSEN
|0
|%0
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN ERKAN
|0
|%0
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHA YASİN YAZICI
|0
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN KARAGÖZ
|0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|TALHA APA
|0
|%0
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