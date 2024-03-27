|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN RIZA ÇAĞDAŞ
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİCAN DEMİRÇELEN
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|COŞKUN GÖK
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|HELİN KAYA
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAŞİT SEYMEN
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|UTKU DAĞ
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ASLITÜRK ÇALLI
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ARDA YAVUZ
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT ŞAHİN
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ KARAKUŞ
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ASUMAN ALKOYAK
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAÇ BORAN
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|OGÜN ERATALAY
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERİVAN BAKİ
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLPARE BARIŞKAN
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN BULUT
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