TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN RIZA ÇAĞDAŞ 0 %0 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BALA
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ZEKİCAN DEMİRÇELEN 0 %0 Detay
BEYPAZARI
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COŞKUN GÖK 0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI 0 %0 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
HELİN KAYA 0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
RAŞİT SEYMEN 0 %0 Detay
ETİMESGUT
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UTKU DAĞ 0 %0 Detay
EVREN
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GÖLBAŞI
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ASLITÜRK ÇALLI 0 %0 Detay
GÜDÜL
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HAYMANA
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KAHRAMANKAZAN
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ARDA YAVUZ 0 %0 Detay
KALECİK
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KEÇİÖREN
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FERHAT ŞAHİN 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
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NECATİ KARAKUŞ 0 %0 Detay
MAMAK
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ASUMAN ALKOYAK 0 %0 Detay
NALLIHAN
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DOĞAÇ BORAN 0 %0 Detay
POLATLI
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OGÜN ERATALAY 0 %0 Detay
PURSAKLAR
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ŞERİVAN BAKİ 0 %0 Detay
SİNCAN
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HÜSEYİN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
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GÜLPARE BARIŞKAN 0 %0 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN BULUT 0 %0 Detay