TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKSU
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
CANEL DURAK 0 %0 Detay
DEMRE
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DÖŞEMEALTI
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
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FİNİKE
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GAZİPAŞA
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GÜNDOĞMUŞ
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İBRADI
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KAŞ
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KEMER
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KEPEZ
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OSMAN OZAN KAPAR 0 %0 Detay
KONYAALTI
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MÜMTAZ AKTAŞ 0 %0 Detay
KORKUTELİ
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
ELFİYE NARİN 0 %0 Detay
MURATPAŞA
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HATİCE KIRAL GÜRKAN 0 %0 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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