YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
ALPARSLAN ÖZEL 0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
SADET POLAT 0 %0 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
TAYLAN TEZCAN 0 %0 Detay
BALA
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EREN OCAK 0 %0 Detay
BEYPAZARI
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ÇAMLIDERE
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CAVİT ERKEN 0 %0 Detay
ÇANKAYA
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ZAFER DEMİRAY 0 %0 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE YURDUSEVER 0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN TAŞÇI 0 %0 Detay
ETİMESGUT
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FİKRET TURAN 0 %0 Detay
EVREN
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GÖLBAŞI
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AZİZ ER 0 %0 Detay
GÜDÜL
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HAKKI KOCA 0 %0 Detay
HAYMANA
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KAHRAMANKAZAN
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CANER GÜNEŞ 0 %0 Detay
KALECİK
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KEÇİÖREN
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EBRU ÖZKAN 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
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DOĞUCAN HANÇER 0 %0 Detay
MAMAK
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ŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL 0 %0 Detay
NALLIHAN
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POLATLI
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TOLUNAY TEZCAN 0 %0 Detay
PURSAKLAR
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MERAL ÇELİK 0 %0 Detay
SİNCAN
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DURAK YILDIRIM 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
HADİYE KEMEÇ 0 %0 Detay