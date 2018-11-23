|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TUFAN MEYUK
|0
|%0
|Detay
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL KAMAR
|0
|%0
|Detay
|
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES NERGİZ
|0
|%0
|Detay
|
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KARAHANLI
|0
|%0
|Detay
|
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT HEKİMOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇOMAK
|0
|%0
|Detay
|
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERİFE ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT İNANÇ
|0
|%0
|Detay
|
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ RIZA KÖSE
|0
|%0
|Detay
|
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ERKAN
|0
|%0
|Detay
|
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET OTLU
|0
|%0
|Detay
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AKGÜL
|0
|%0
|Detay
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÖMER REYHAN
|0
|%0
|Detay
|
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL ALBAYRAK
|0
|%0
|Detay
|
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI
|0
|%0
|Detay
|
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUMİN BİRİNCİ
|0
|%0
|Detay
|
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA SU
|0
|%0
|Detay
|
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM ARSLAN
|0
|%0
|Detay
|
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ÇALIK
|0
|%0
|Detay