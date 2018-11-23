Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Antalya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
TUFAN MEYUK 0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL KAMAR 0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
ENES NERGİZ 0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN KARAHANLI 0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT HEKİMOĞLU 0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇOMAK 0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERİFE ÇELİK 0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT İNANÇ 0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ RIZA KÖSE 0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ERKAN 0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET OTLU 0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AKGÜL 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÖMER REYHAN 0 %0 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
EROL ALBAYRAK 0 %0 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI 0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
MUMİN BİRİNCİ 0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA SU 0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
KASIM ARSLAN 0 %0 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN ÇALIK 0 %0 Detay