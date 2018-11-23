|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHAMİT KESKİNOĞLU
|0
|%0
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÖZCAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ÇİMEN
|0
|%0
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT TAŞTAN
|0
|%0
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMİS ÜSTÜN
|0
|%0
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GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜLFİKAR SOYDAŞ
|0
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ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN YAVUZ
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL KARAKUŞ
|0
|%0
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