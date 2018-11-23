Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULHAMİT KESKİNOĞLU 0 %0 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ÖZCAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ÇİMEN 0 %0 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT TAŞTAN 0 %0 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
RAMİS ÜSTÜN 0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ZÜLFİKAR SOYDAŞ 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN YAVUZ 0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL KARAKUŞ 0 %0 Detay