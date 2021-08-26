|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR YIRTICI
|0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN GÜLER
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KILINÇ
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM FINDIKCI
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ
|0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ESMAÜL HÜSNA ASLAN
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|KERİM ALÇIKAYA
|0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜSLİM TAŞDAN
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR
|0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUĞRUL DUYGU
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE YILMAZ
|0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH GÖLLÜ
|0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÖZTÜRK
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇAKIR
|0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|KEZBAN YAVUZ
|0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA İPEK
|0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN COŞAR
|0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER GÖKÇE
|0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRİ TUNA
|0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAD ÖZDAMAR
|0
|%0
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