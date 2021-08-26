Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL ZINGAL 0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
NAİM UYGUN 0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
TAHSİN BİNER 0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
SİNEM KARACA 0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
BUĞRA HAN ALPALTAŞ 0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM KARAKAYA 0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZHAN GENÇ 0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ERTÜRK 0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
SEFA İŞLEK 0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
SEMRA DOĞAN 0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ CAN KARAKUŞ 0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BEHİÇ KURTOĞLU 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK ÇAĞRI YILMAZ 0 %0 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
NAZMİ ACAN 0 %0 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
DERYA GÜNBATTI 0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN YALÇIN 0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
METİN DURKAYA 0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BİLEN 0 %0 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN BURSA 0 %0 Detay