|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL ZINGAL
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİM UYGUN
|0
|%0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN BİNER
|0
|%0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNEM KARACA
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|BUĞRA HAN ALPALTAŞ
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM KARAKAYA
|0
|%0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN GENÇ
|0
|%0
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ERTÜRK
|0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEFA İŞLEK
|0
|%0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMRA DOĞAN
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ CAN KARAKUŞ
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BEHİÇ KURTOĞLU
|0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK ÇAĞRI YILMAZ
|0
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZMİ ACAN
|0
|%0
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DERYA GÜNBATTI
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN YALÇIN
|0
|%0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN DURKAYA
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN BİLEN
|0
|%0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN BURSA
|0
|%0
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