Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL KIRLI 0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AKIN 0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
NURCAN TAŞCI 0 %0 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN OĞUZ 0 %0 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KARAKAYA 0 %0 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH AY 0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
TEVFİK ERDOĞAN 0 %0 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
ÜVEYS CAN CAN 0 %0 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
AYSEN BEKDİK 0 %0 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ERDEMİR 0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALPEREN HATEMOĞLU 0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EYMEN ERDOĞAN 0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK 0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ÖZDEMİR 0 %0 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT CAN DEMİRCİ 0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ONUR TEKİN 0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BAŞLAMİŞLİ 0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILDIZ 0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
SAVAŞ TURAN 0 %0 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DEMİREL 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
SÖZGE ÖZBEK 0 %0 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
MUHSİN CİVCİK 0 %0 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN GÜNKAYA 0 %0 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE BİNNUR BULGAN 0 %0 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLLALE KÖZ 0 %0 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET DİKİCİ 0 %0 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
GONCA AKGÜNGÖR 0 %0 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
HÜRKAN BAYRAM 0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN DURAN 0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN TEMİZ 0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OSMAN BULGUR 0 %0 Detay