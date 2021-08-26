|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL KIRLI
|0
|%0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKIN
|0
|%0
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURCAN TAŞCI
|0
|%0
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN OĞUZ
|0
|%0
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARAKAYA
|0
|%0
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH AY
|0
|%0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TEVFİK ERDOĞAN
|0
|%0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜVEYS CAN CAN
|0
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYSEN BEKDİK
|0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ERDEMİR
|0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPEREN HATEMOĞLU
|0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EYMEN ERDOĞAN
|0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK
|0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÖZDEMİR
|0
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT CAN DEMİRCİ
|0
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ONUR TEKİN
|0
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN BAŞLAMİŞLİ
|0
|%0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILDIZ
|0
|%0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|SAVAŞ TURAN
|0
|%0
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DEMİREL
|0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SÖZGE ÖZBEK
|0
|%0
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHSİN CİVCİK
|0
|%0
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KULU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN GÜNKAYA
|0
|%0
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE BİNNUR BULGAN
|0
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLLALE KÖZ
|0
|%0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DİKİCİ
|0
|%0
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|GONCA AKGÜNGÖR
|0
|%0
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜRKAN BAYRAM
|0
|%0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN DURAN
|0
|%0
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN TEMİZ
|0
|%0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN BULGUR
|0
|%0
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