|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAL ESİN GÜRSOY
|0
|%0
|Detay
|
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHADIR BAKIRCI
|0
|%0
|Detay
|
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN FIÇICIOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜJGAN DİKMEN
|0
|%0
|Detay
|
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERAP KAYA
|0
|%0
|Detay
|
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN BOZ
|0
|%0
|Detay
|
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
|DENİZ ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|TAN BİLGİNER
|0
|%0
|Detay
|
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT YAŞAR
|0
|%0
|Detay
|
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇÖMEN
|0
|%0
|Detay
|
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR YILDIZ
|0
|%0
|Detay
|
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER SEBEN
|0
|%0
|Detay
|
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN ALTUNKUM
|0
|%0
|Detay