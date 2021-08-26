Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAL ESİN GÜRSOY 0 %0 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
BAHADIR BAKIRCI 0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN FIÇICIOĞLU 0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MÜJGAN DİKMEN 0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
SERAP KAYA 0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN BOZ 0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
DENİZ ÇELİK 0 %0 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
TAN BİLGİNER 0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT YAŞAR 0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÇÖMEN 0 %0 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR YILDIZ 0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER SEBEN 0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN ALTUNKUM 0 %0 Detay