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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN
20 Mart 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman

Bir Küçük Gün Işığı 26.Bölüm Fragmanı

"Öyle de güzeldi gözleri, bıraksam içine bi' kendimi"

Elif'in hayatta kalabilmesi için kritik saatler vardır. Fırat'ın duaları, Güneş'in yalvarışları ve Dila'nın kanını vermesiyle Elif kritik saatleri atlatır. Hastaneden çıkarılıp eve getirildikten sonra Ümran'ın, Elif'e karşı davranışları tamamen değişir. Artık ona farklı bir gözle bakmaya, onu kızı gibi görmeye başlar. Fırat, Sude'nin, Feraye'nin hisseleriyle şirketin yeni ortağı olduğunu öğrenir. Alper yaşanılanların da etkisiyle hayatın çok kısa olduğunu anlar ve Fulya'ya evlenme teklif eder. Elif ve Fırat, isteme merasiminde kız tarafı olurlar. Eşref'in işi yokuşa süren halleri, eğlenceli anlar yaşamasına neden olur. Dila da Elif'e bir adım atar, aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Tam kırgınlıklar unutulmuş, geçmişe bir sünger çekilmişken Elif aileyi darmadağın edecek sırrı öğrenir. Artık Elif'i daha zor günler bekliyordur.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

DEVAMI
Bir Küçük Gün Işığı
SON BÖLÜMÜ İZLE 25. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
13 Mart 2023, Pazartesi
25. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
6 Mart 2023, Pazartesi
24. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
27 Şubat 2023, Pazartesi
23. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
20 Mart 2023, Pazartesi
26. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
13 Mart 2023, Pazartesi
25. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
13 Mart 2023, Pazartesi
25. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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