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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN
27 Mart 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 27.Bölüm Fragmanı

"Böyle bir zamanda söylemek istemezdim ama..."

"Baba"

Elif, Yasemin'in sözleri üzerine Fırat'ın, Cemil'in öz oğlu olmadığını düşünmeye başlar. Bir olasılık da olsa emin olmadan Fırat'a bir şey söylememeye kararlıdır. Elif araştırmaya başlar ve Cemil'den dinlediği tanışma hikayesini, Ümran'dan duyunca bambaşka hikayeler olduğunu fark eder. Fırat'ın öz babası, Kenan'ın bıraktığı mektubu bulmasıyla şüpheleri daha da artar ve Ümran'la yüzleşir. Bu sırada Fulya ve Alper evlendikten sonra yaşamak istedikleri hayatla ilgili ters düşüp ayrılığın eşiğine gelirler. Gülümser ve Eşref olaya el atar. Barıştırmak için çıktıkları yolda bu defa da onlar ters düşüp kavga ederler. Dila yeni biriyle tanışır ve adama yakın olabilmek için kendi hakkındaki gerçekleri çarpıtır. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını görür, ona engel olmak isterken Ümran'ı karşısına almış olur. Ümran, Yasemin'e tuzak kurup onu susturur. Elif bunu fark eder ve Fırat'a gerçekleri, öz babasının Cemil olmadığını anlatmaya karar verir.

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Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı
6 Mart 2023, Pazartesi
24. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı
27 Mart 2023, Pazartesi
27. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
20 Mart 2023, Pazartesi
26. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
20 Mart 2023, Pazartesi
26. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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