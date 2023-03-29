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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN
3 Nisan 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 28.Bölüm Fragmanı

"Annem babamı öldürdü Elif!"

"Vasiyet"

Cemil'in vefatı ile Fırat paramparça olur. Dila ise üzüntüsünü öfkesiyle birleştirip babasının ölümünden Ümran'ı sorumlu tutar. Ümran cenazeden gelir gelmez Cemil'i zehirlediği bitkiyi kaldırıp atar. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını Fırat'a söyler. Ama Ümran da boş durmaz ve Yasemin'in aslında Feraye'ye çalıştığını açıklar. Ümran bitkiden de Yasemin'in iddiasından da kurtulduğu sırada Cemil'in avukatı vasiyetini açıklamak için geleceğini haber verir. Artık Ümran'ın tek bir hedefi vardır. Ne olursa olsun o vasiyeti Fırat'ın bilmemesi ve öz babasının Cemil olmadığını öğrenmemesi için elinden geleni yapacaktır. Ama Elif, Ümran'ın, Fırat vasiyeti öğrenmesin diye uğraştığını anlar ve Ümran'ın tüm planlarını altüst etmeye hazırdır.

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Bir Küçük Gün Işığı
27 Mart 2023, Pazartesi
27. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
27 Mart 2023, Pazartesi
27. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
20 Mart 2023, Pazartesi
26. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
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