ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN
3 Ekim 2022, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman

Bir Küçük Gün Işığı 5.Bölüm Fragmanı

“Güneş'in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın?"

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

DEVAMI
Bir Küçük Gün Işığı
SON BÖLÜMÜ İZLE 4. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
26 Eylül 2022, Pazartesi
4. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
19 Eylül 2022, Pazartesi
3. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
12 Eylül 2022, Pazartesi
2. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
3 Ekim 2022, Pazartesi
5. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
26 Eylül 2022, Pazartesi
4. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
26 Eylül 2022, Pazartesi
4. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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