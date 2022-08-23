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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KISA VİDEO
23 Ağustos 2022, Salı 00:00
Bir Küçük Gün Işığı - Afiş Backstage

Bir Küçük Gün Işığı - Afiş Backstage

"Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..."

Dizinin afiş çekimlerinden renkli anlar kamera arkasına işte böyle yansıdı

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın afiş çekimleri gerçekleştirildi. Dizinin başrol oyuncuları; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu'nun katıldığı afiş çekimlerinden renkli anlar kamera arkasına yansıdı.

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Bir Küçük Gün Işığı - Yeni Tanıtım
Bir Küçük Gün Işığı - Yeni Tanıtım
Bir Küçük Gün Işığı - İlk tanıtım
Bir Küçük Gün Işığı - İlk tanıtım
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