Bir Küçük Gün Işığı - Afiş Backstage

"Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..."

Dizinin afiş çekimlerinden renkli anlar kamera arkasına işte böyle yansıdı

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın afiş çekimleri gerçekleştirildi. Dizinin başrol oyuncuları; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu'nun katıldığı afiş çekimlerinden renkli anlar kamera arkasına yansıdı.