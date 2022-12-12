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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KISA VİDEO
Elif, Alper ve Fulya'ya yakalanıyor!

Elif, Alper ve Fulya'ya yakalanıyor!

Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi atv'de

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

DEVAMI
Bir Küçük Gün Işığı
SON BÖLÜMÜ İZLE 15. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
12 Aralık 2022, Pazartesi
15. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
5 Aralık 2022, Pazartesi
14. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
28 Kasım 2022, Pazartesi
13. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
19 Aralık 2022, Pazartesi
16. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
12 Aralık 2022, Pazartesi
15. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
12 Aralık 2022, Pazartesi
15. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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