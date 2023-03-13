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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KISA VİDEO
Güneş'in ilk kaçma deneyimi başarısız

Güneş'in ilk kaçma deneyimi başarısız

Güneş'in Elif'e gitme yolları...

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

DEVAMI
Bir Küçük Gün Işığı
SON BÖLÜMÜ İZLE 25. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
13 Mart 2023, Pazartesi
25. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
6 Mart 2023, Pazartesi
24. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
27 Şubat 2023, Pazartesi
23. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
20 Mart 2023, Pazartesi
26. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
13 Mart 2023, Pazartesi
25. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
13 Mart 2023, Pazartesi
25. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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