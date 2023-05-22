Sude, Elif'e saldırıyor!

"Ne zaman gideceksin?"

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…