Tanık, Müge Anlı'ya konuştu 20 yıllık düğüm çözüldü

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. Cinayetle suçlanan baba Yusuf, canlı yayında göz altına alındı. İlerleyen zamanlarda gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Sorgular sırasında cinayet itirafı geldi. 20 yıllık düğüm çözüldü. Müge Anlı gözaltındaki herkesin birbirini suçladığını açıkladı. Sorgular sırasında Adem'in Nezaket ile ilişki yaşadığını itiraf ettiği açıklandı.