İbrahim Ekici'nin ölümünde üfürükçü şüphesi...

31 Mart 2024'te Konya'da evinde hayatını kaybeden 30 yaşındaki İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken canlı yayına bağlanan eşi Mine Ekici, kızı Zeynep'in rahatsızlığı nedeniyle Hüseyin'le tanıştıklarını ve kendilerine köpek kafası ile kuzu ciğeri gibi yöntemlerle çeşitli ritüeller yaptırıldığını anlattı. Eşi İbrahim'i kendisinin öldürmediğini söyleyen Mine, Hüseyin'in kendisine mistik güçleri olduğuna ve içinde "Meryem" isimli bir cin bulunduğuna inandırdığını, bu süreçte gerçeklik algısının bozulduğunu öne sürdü. Mine ayrıca eşinin ölüm anında yaşadığı paniği ve sonrasında müdahale etmeye çalıştığını anlatırken, İbrahim'in apartmana giriş çıkış görüntüleri de yayında ekrana getirildi.