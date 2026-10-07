7 Ekim 2026, Çarşamba 10:00

Kaybının 52. Gününde Müge Anlı'da bulundu!

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Eşinin iddialarına ne yanıt verecek?

Müge Anlı'da 17 Ağustos'tan bu yana eşinden haber alamayan Sibel Şeyhoğlu'nun 16 yıllık eşi Volkan Şeyhoğlu 52 gün sonra canlı yayına bağlanarak eşiyle karşı karşıya geldi. Komşuları Ahmet Bey, çiftin daha önce herhangi bir sorun yaşamadan birlikte hurda topladıklarını ve Volkan'ın evden ayrılırken geri döneceğini söylediğini aktardı. Volkan Şeyhoğlu eşi Sibel'le görüşmek istemediğini belirterek, eşinin yıllardır kendisini kısıtladığını, kimlik ve belgelerini sakladığını, parasını kontrol ettiğini ve annesinin cenazesine gitmek için bile zorluk yaşadığını iddia etti.

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