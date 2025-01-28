canli-yayin
CANLI YAYIN
Bir Gece Masalı
9
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman - 3. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
28 Ocak 2025, Salı 10:00

Tünel görünümlü küçük köprüde neler yaşandı?

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Bir cinayete kurban gittiği düşünülen Ali Yanıç'ı en son gördüğü düşünülen Bekir Bal olay gecesi ne olduğunu anlattı. Bekir Bal, Ali Yanıç'ın Cinali'ye iki bin lira para verdiğini, evden şampuanını aldığını, duş almak için hana gittiğini, ondan sonra da bir daha onu görmediğini ifade etti. Bekir Bal, tünel görünümlü küçük bir köprüye giderek "burada lastik yanıkları yoktu. Ali Yanıç kaybolduktan sonra buralarda yanıklar oldu" iddiasında bulundu.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.
24 Ocak 2025, Cuma
Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert
İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.
17 Ocak 2025, Cuma
İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı. Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!
16 Ocak 2025, Perşembe
Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?
14 Ocak 2025, Salı
Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN