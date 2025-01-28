Tünel görünümlü küçük köprüde neler yaşandı?

Bir cinayete kurban gittiği düşünülen Ali Yanıç'ı en son gördüğü düşünülen Bekir Bal olay gecesi ne olduğunu anlattı. Bekir Bal, Ali Yanıç'ın Cinali'ye iki bin lira para verdiğini, evden şampuanını aldığını, duş almak için hana gittiğini, ondan sonra da bir daha onu görmediğini ifade etti. Bekir Bal, tünel görünümlü küçük bir köprüye giderek "burada lastik yanıkları yoktu. Ali Yanıç kaybolduktan sonra buralarda yanıklar oldu" iddiasında bulundu.