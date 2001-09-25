|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN ÇANDIR
|0
|%0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMEL TEKİN
|0
|%0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS EREN TEKİN
|0
|%0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ETHEM KAYA
|0
|%0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERİFE ESMA KAPLAN
|0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA IRMAK
|0
|%0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜCAHİT YENTÜRK
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SEZGİN BOZCA
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRECAN ERÇİN
|0
|%0
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER TAYFUN ÇELİK
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AKSAKAL
|0
|%0
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