HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEMSETTİN SOSA 0 %0 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
ENES SOSA 0 %0 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH GÜLTEKİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
TAHİR KARAASLAN 0 %0 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM DENİZ 0 %0 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN SOSA 0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT YILMAZ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ÇELİK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
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VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay