|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEMSETTİN SOSA
|0
|%0
|Detay
|
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES SOSA
|0
|%0
|Detay
|
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH GÜLTEKİN
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR KARAASLAN
|0
|%0
|Detay
|
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM DENİZ
|0
|%0
|Detay
|
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN SOSA
|0
|%0
|Detay
|
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÇELİK
|0
|%0
|Detay