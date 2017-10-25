|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|MİRAÇ METE YÜKSEL
|0
|%0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER CİHANGİRLİ
|0
|%0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKSEL AYDIN
|0
|%0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR TORUN
|0
|%0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TORUN
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN ÇENGEL
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ŞENGÜL
|0
|%0
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