İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN CANSU 0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
SAFA SÖNMEZ 0 %0 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE ERYİĞİT 0 %0 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
NİZAMETTİN CAN 0 %0 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMÜR KARAKAYA 0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KARAMAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
NAMIK KEMAL ÖZKAN 0 %0 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN IŞILDAR 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
CAN GÜREL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATDİN GÖKCE 0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
KERİM ERDOĞAN 0 %0 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay