|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN CANSU
|0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SAFA SÖNMEZ
|0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE ERYİĞİT
|0
|%0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NİZAMETTİN CAN
|0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMÜR KARAKAYA
|0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARAMAN
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAMIK KEMAL ÖZKAN
|0
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN IŞILDAR
|0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN GÜREL
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATDİN GÖKCE
|0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|KERİM ERDOĞAN
|0
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YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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