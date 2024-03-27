|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHADIR ÇETİN
|0
|%0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM CEBECİ
|0
|%0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH TÖRENCİ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER OYAR
|0
|%0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN DEĞİRMEN
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT DURGUT
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN ÖZDEN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL YILDIZ
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN ÖZKAN
|0
|%0
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VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN OCAK
|0
|%0
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