MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BAHADIR ÇETİN 0 %0 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM CEBECİ 0 %0 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH TÖRENCİ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER OYAR 0 %0 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN DEĞİRMEN 0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT DURGUT 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN ÖZDEN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL YILDIZ 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OSMAN ÖZKAN 0 %0 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN OCAK 0 %0 Detay