Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
SELÇUK TOKAY 0 %0 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
BURCU KÜTÜK 0 %0 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ERDİNÇ KARA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL BİGE 0 %0 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
AYBÜKE YÜCE 0 %0 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KAHRAMAN 0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
EREN DEMİRBAŞ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE TURGUT 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay