|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK TOKAY
|0
|%0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|BURCU KÜTÜK
|0
|%0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDİNÇ KARA
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL BİGE
|0
|%0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYBÜKE YÜCE
|0
|%0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KAHRAMAN
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|EREN DEMİRBAŞ
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE TURGUT
|0
|%0
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