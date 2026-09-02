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2 Eylül 2026, Çarşamba 10:00

30 Ağustos'ta aracı ile kaybolmuştu...

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İsmail Küçükerdoğan'ın aracı bulundu!

46 yaşındaki İsmail Küçükerdoğan'ın 30 Ağustos'ta Ankara Sincan'daki evinden aracıyla çıktıktan sonra kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları sürerken, kayıp aracı bir izleyicinin ihbarıyla bulundu. Üç gündür kendisinden ve aracından haber alamayan İsmail'in ailesi stüdyoya gelirken, kaybolmadan önce trafikte tartıştığı Hamza Bey de şüphelerin odağındaki isim oldu. Bir izleyicinin yayını izledikten sonra plakadan aracı fark ederek Müge Anlı ekibine fotoğraf ve video göndermesi üzerine aracın bulunduğu bildirildi.

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