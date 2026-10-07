7 Ekim 2026, Çarşamba 10:00

İyiliğin iyileştirici gücü yanında...

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Bir gencin yarınları adına gösterilen çaba

Müge Anlı'da 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın sağlık durumu, biyolojik babasıyla ilgili süreç ve kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'la yaşadığı duygusal anlar gündeme geldi. Annesinin tutuklanması nedeniyle üzgün olmadığını söyleyen Hamid'in tetkiklerinin yapıldığı ve sonuçların perşembe günü çıkacağı belirtildi. Yayının ardından kendisini büyüten Mehmet Sağbaş ile hastaneye giden Hamid'den, vücudundaki yüksek demir seviyesinin karaciğer ve böbrekler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için kan alındı. Baba oğul daha sonra birlikte vakit geçirip yemek yerken, Hamid uzun zamandır ilk kez kendisini bu kadar mutlu hissettiğini belirtti.

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