DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ AMAK 0 %0 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
ASYA GEZER 0 %0 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
SONGÜL ÖZBAHÇECİ 0 %0 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNİ İPEK 0 %0 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
KUDRET UÇUK 0 %0 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET DUMAN 0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN 0 %0 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NECLA FİGAN ALTINDAĞ 0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE ÖNCÜ 0 %0 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
SAMİ İLDEM 0 %0 Detay