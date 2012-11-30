|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ AMAK
|0
|%0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
|ASYA GEZER
|0
|%0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|0
|%0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNİ İPEK
|0
|%0
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|KUDRET UÇUK
|0
|%0
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET DUMAN
|0
|%0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|0
|%0
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|0
|%0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE ÖNCÜ
|0
|%0
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMİ İLDEM
|0
|%0
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