60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SAVUR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SAVUR Toplam Seçmen 17.484
  • Açılan Sandık 73
  • Kullanılan Oy 13.190
  • Geçerli Oy 12.134
  • Geçersiz Oy 1.056
  • Katılım Oranı %75.44
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ENGİN UĞUR HAMİDİ adalet-ve-kalkinma-partisi
ENGİN UĞUR
HAMİDİ
%49.57 6.015 Oy
HATİCE ÖNCÜ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
HATİCE
ÖNCÜ
%43.25 5.248 Oy
İSMAİL OKTAY cumhuriyet-halk-partisi
İSMAİL
OKTAY
%2.00 243 Oy
CEMAL ACAR hur-dava-partisi
CEMAL
ACAR
%1.45 176 Oy
ÖMER FARUK AFADLE yeniden-refah-partisi
ÖMER FARUK
AFADLE
%1.38 168 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%1.09 132 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.55 67 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.52 63 Oy
Saadet Partisi
%0.18 22 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 17.484
  • Kullanılan Oy 13.197
Adalet ve Kalkınma Partisi
%48.01 5.753 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%42.42 5.083 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.69 442 Oy
İyi Parti
%1.78 213 Oy
Hür Dava Partisi
%1.46 175 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.60 72 Oy
Saadet Partisi
%0.58 69 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.57 68 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.37 44 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.49 27.312 %5.40 4.404 %0 0 %1.06 861
%43.00|35.072
MEHMET ALİ AMAK 		%1.36 1.106 %15.70 12.803
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.60 5.828 %0.79 106 %0 0 %0.60 80
%49.06|6.559
ASYA GEZER 		%0 0 %5.95 795
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.20 8.052 %1.84 507 %0 0 %0 0
%60.90|16.792
SONGÜL ÖZBAHÇECİ 		%1.64 453 %6.42 1.771
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.70 16.408 %2.79 3.116 %0 0 %0.52 586
%70.58|78.790
ZEYNİ İPEK 		%0 0 %11.41 12.733
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.69 6.231 %2.24 380 %0 0 %0.94 160
%51.20|8.694
KUDRET UÇUK 		%0.50 85 %8.43 1.432
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.36|15.905
VEYSİ ŞAHİN 		%0 0 %0 0 %0 0 %24.51 12.840 %0 0 %45.13 23.646
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.78 6.750 %2.28 1.115 %0 0 %0 0
%75.38|36.934
GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN 		%2.37 1.162 %6.19 3.035
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.97|3.070
HÜSAMETTİN ALTINDAĞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %25.65 1.876 %0 0 %32.39 2.369
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.57|6.015
ENGİN UĞUR HAMİDİ 		%2.00 243 %0 0 %1.09 132 %43.25 5.248 %0 0 %4.09 496
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.17|3.372
HAYRETTİN DEMİR 		%0.82 52 %0 0 %0 0 %23.51 1.491 %0 0 %22.50 1.427
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.89 25.873 %5.08 4.124 %0 0 %1.31 1.060
%40.80|33.102
 %5.40 4.384 %15.52 12.592
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.76 5.233 %1.06 139 %0.37 49 %0.70 92
%52.36|6.891
 %0 0 %5.75 757
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.91 6.283 %2.51 689 %0 0 %2.01 550
%64.49|17.688
 %0 0 %8.09 2.219
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.15 15.741 %3.13 3.484 %0 0 %0.45 496
%67.62|75.240
 %0.19 206 %14.47 16.095
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.58 5.500 %3.31 559 %0 0 %1.27 214
%53.74|9.073
 %0 0 %9.11 1.538
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.01|16.592
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.45 14.225 %0 0 %40.32 20.898
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.64 6.641 %2.46 1.196 %0 0 %0.43 209
%76.56|37.281
 %0 0 %6.92 3.368
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.92|3.040
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.44 1.990 %0 0 %30.64 2.222
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.01|5.753
 %3.69 442 %0 0 %1.78 213 %42.42 5.083 %0 0 %4.11 492
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.14|2.999
 %0.82 52 %0 0 %0 0 %24.85 1.581 %0 0 %27.19 1.730
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		GÜLİSTAN ÖNCÜ 5.775 %48.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		OĞUZHAN SÖNMEZ KAYA 5.009 %41.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞÜKRÜ ADAL 183 %1.52
İyi Parti
İYİ PARTİ 		HIDIR IRGAT 140 %1.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YUNUS DÜŞEN 130 %1.08
Saadet Partisi
SAADET 		ŞEYHMUS ÖKMEN 38 %0.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ŞEYHMUS MEMİŞ 28 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		ŞERİF EŞREF AYAZ 1.132 %52.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CENGİZ TURGAY 986 %45.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞEYHMUS AKGÜL 36 %1.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İSA ERMAN 16 %0.74
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.621 %47.90
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.805 %40.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		359 %3.06
İyi Parti
İYİ PARTİ 		252 %2.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		141 %1.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		6.380 %51.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.044 %41.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		438 %3.57
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		225 %1.83
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		97 %0.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		61 %0.50
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		20 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		1.126 %52.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		951 %44.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		70 %3.26
Kaynak: Anadolu Ajansı