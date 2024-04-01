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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

HOŞHABER SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • HOŞHABER Toplam Seçmen 1.793
  • Açılan Sandık 6
  • Kullanılan Oy 1.584
  • Geçerli Oy 1.484
  • Geçersiz Oy 100
  • Katılım Oranı %88.34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

OSMAN TOKA adalet-ve-kalkinma-partisi
OSMAN
TOKA
%43.13 640 Oy
ÖMER ÇELİK halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
ÖMER
ÇELİK
%36.46 541 Oy
AHMET KARASU bagimsiz
AHMET
KARASU
%12.80 190 Oy
İBRAHİM ONAY yeniden-refah-partisi
İBRAHİM
ONAY
%6.00 89 Oy
HASAN BOZKURT demokrasi-ve-atilim-partisi
HASAN
BOZKURT
%0.88 13 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.47 7 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.27 4 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.793
  • Kullanılan Oy 1.584
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%48.84 715 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%37.57 550 Oy
BAĞIMSIZ
%6.56 96 Oy
Yeniden Refah Partisi
%6.08 89 Oy
Saadet Partisi
%0.75 11 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.20 3 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.60|1.320
MUSTAFA GÜZELKAYA 		%1.04 30 %1.35 39 %0.73 21 %4.94 143 %0 0 %46.36 1.342
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.77 419
%34.80|459
BAYRAMALİ BALLI 		%0.53 7 %0 0 %0 0 %32.90 434
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.23 20.975 %2.88 1.433 %0 0 %4.48 2.225
%46.70|23.196
MEHMET NURİ GÜNEŞ 		%0.18 90 %3.53 1.754
TUZLUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.27 1.428
%30.64|1.548
CEMAL KURNAZ 		%0.71 36 %0.44 22 %27.55 1.392 %0 0 %12.39 626
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85 1.498 %1.53 62 %0.37 15 %0 0
%49.77|2.023
YAŞAR SARITAŞ 		%0 0 %11.49 467
HOŞHABER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.13|640
OSMAN TOKA 		%0 0 %0.27 4 %0 0 %36.46 541 %12.80 190 %7.35 109
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.48 34
%57.36|1.317
MÜCAHİT TANIK 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.16 945
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.69|1.211
 %1.83 52 %6.03 171 %0 0 %9.52 270 %0 0 %39.94 1.133
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.40 348
%38.90|494
 %3.54 45 %0 0 %0 0 %30.16 383
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.37 19.038 %4.51 2.237 %0 0 %5.47 2.715
%46.89|23.268
 %0 0 %4.76 2.363
TUZLUCA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.85 1.290 %27.05 1.350 %2.97 148 %0.58 29
%33.03|1.648
 %0 0 %10.52 525
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.97 1.314 %1.48 59 %1.03 41 %0 0
%54.98|2.191
 %0 0 %9.54 380
HOŞHABER Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.57 550 %0 0 %0.20 3 %0 0
%48.84|715
 %6.56 96 %6.83 100
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%60.58|1.343
 %0 0 %0 0 %0 0 %39.42 874
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		AHMET KARASU 571 %41.80
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OSMAN TOKA 526 %38.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YUSUF KARASU 264 %19.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ÖMÜR ŞAMİLOĞLU 5 %0.37
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		ALİ ÇAM 778 %61.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		OSMAN TOKA 478 %37.94
Saadet Partisi
SAADET 		NECATTİN ÖZTÜRK 4 %0.32
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		OSMAN TOKA 746 %56.47
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		NUSRET ARAS 572 %43.30
Demokratik Sol Parti
DSP 		HASAN SAMUR 3 %0.23
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		614 %45.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		469 %34.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		266 %19.60
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7 %0.52
Saadet Partisi
SAADET 		1 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		787 %62.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		458 %36.64
Saadet Partisi
SAADET 		5 %0.40
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		728 %56.61
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		558 %43.39
Kaynak: Anadolu Ajansı