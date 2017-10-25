İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GÜNEŞ 0 %0 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH KORKMAZ 0 %0 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FAİK ÇEÇEN 0 %0 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN BİLEN 0 %0 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YÜKSEL 0 %0 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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