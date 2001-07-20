|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|TAYYİB EMRE ERDEL
|0
|%0
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KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KALABAS
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN TURAN
|0
|%0
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TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMRE KUTLUCA
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UBEYDE ENSAR OKUTAN
|0
|%0
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HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %0
|HALDUN PEKDEMİR
|0
|%0
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MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET HAYDAR ASICIOĞLU
|0
|%0
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