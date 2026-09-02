Şüphelerin odağındaki eşten önemli açıklamalar!

Müge Anlı'da İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili eşi Mine Ekici canlı yayına bağlandı. Mine, kızı Zeynep'in rahatsızlığı nedeniyle üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'ın hayatlarına girdiğini ve kendilerine çeşitli ritüeller yaptırıldığını anlattı. İbrahim'i kendisinin öldürmediğini söyleyen Mine, Hüseyin'in kendisine "mistik güçleri" olduğuna ve içinde Meryem isimli bir cin bulunduğuna inandırdığını, bu nedenle yaşanan süreçte gerçeklik algısının bozulduğunu iddia etti.