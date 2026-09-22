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22 Eylül 2026, Salı 10:00

Müge Anlı'nın bulduğu Maria Meryem Balta stüdyoda!

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Aylar sonra eşini ilk kez görüyor!

29 Nisan'da İstanbul Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra 5 aydır kayıp olan 29 yaşındaki üç çocuk annesi Mariia Meryem Balta bulundu. Meryem'in eşi Cebrail Balta'nın Müge Anlı'ya başvurmasının ardından programa ulaşan bir izleyici, genç kadının yaklaşık 2-3 aydır yanında olduğunu belirterek fotoğraflarını gönderdi. Hastane bahçesinde titrer halde bulduğunu ve daha sonra evine götürdüğünü anlatan kadın, Meryem'in kendisini bekar olarak tanıttığını ve arkadaşlarının onu evden attığını söylediğini aktardı. Aylar sonra bulunan Meryem Balta yaptığı açıklamada, eşi Cebrail Balta'nın kendisine şiddet uyguladığını ve bu nedenle evden ayrılmak zorunda kaldığını iddia etti.

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