Renginar Ahmed'in hedefindeki sevgilisi konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Renginar Ahmed'in kendisini 35 bin Euro dolandırdığını öne sürdüğü sosyal medya aşkı Mehmet Sait Turan ekibe konuştu. 2017'de sosyal medyadan tanıştığını, evli olduğunu bilmediğini söyledi. Renginar Hanım'ın Antalya'ya geldiğini fotoğraflarından çok farklı olduğunu ve kendisini bir otele yerleştirdiğini 10 gün orada kaldığını söyledi. Bana aşık oldu ve onunla evlenmediğim için iftira atıyor diyen adam tüm iddiaları yalanladı.