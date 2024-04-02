2 Nisan 2024, Salı 00:00
Şantaj sarmalından bahseden tanık canlı yayında!
Sevim Yıldırım cinayetindeki şüpheler...
Asiye ve Ergün'ün insanları evlilik vaadiyle dolandırdığı, dolandırıcılıkta ortak aradığını, bu durumun duyulmaması için kişileri tehdit ettiği iddia edilmişti. Şantaj sarmalında adı geçen Tuğba, bugün canlı yayına geldi. Ergün'ün kendisine evlilik vaadiyle dolandırıcılık işinde ortaklık teklif ettiğini söyleyen Tuğba, teklifi kabul etmeyince de tehdit edildiğini anlattı.
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